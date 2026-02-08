Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Журналист L'Equipe: появление Сафонова в составе говорит, что трансферы ослабили «ПСЖ»

Журналист L'Equipe Винсент Дюлюк связал увеличение игрового времени российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» с неудачной летней трансферной кампанией. Перед стартом сезона парижане расстались с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой, а на его место приобрели француза Люка Шевалье.

«Зимой у «ПСЖ» бывают яркие моменты, но команда так и не смогла на протяжении длительного времени вернуть прежнюю интенсивность игры. И если это связано с тем, что с начала сезона команда не играла полным составом, то вряд ли ситуация улучшится. Ашраф Хакими далёк от своей лучшей физической формы, ни Усман Дембеле, ни Дезире Дуэ в последнее время не демонстрируют тех искр, которые преобразили игру «ПСЖ» в прошлом сезоне.

Фактически «ПСЖ» продолжает нести двойное бремя: лето, измученное клубным чемпионатом мира и отсутствием отпусков, а также трансферную кампанию, которая не укрепила и не обновила команду, а, возможно, даже ослабила её, о чём свидетельствует появление Матвея Сафонова в стартовом составе», — написал журналист в материале L'Equipe.

