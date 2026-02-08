Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Горецка интересен четырём топ-клубам, сам игрок хочет перейти в АПЛ — Transfer News Live

Горецка интересен четырём топ-клубам, сам игрок хочет перейти в АПЛ — Transfer News Live
Комментарии

Полузащитник Леон Горецка летом получит статус свободного агента в связи с истечением контракта с «Баварией». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Mirror в социальной сети Х, Горецка интересен четырём европейским топ-клубам.

В услугах немецкого футболиста заинтересованы лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Наполи» и «Ювентус». Отмечается, что сам 31-летний Горецка хочет поиграть в Англии, поэтому «Арсенал» может оказаться фаворитом в борьбе за подписание игрока. Стоит отметить, что на протяжении карьеры Леон Горецка ещё не представлял клубы за пределами родной Германии. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 15 млн.

Материалы по теме
Официально
Экс-игрок «Арсенала» и «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен перешёл в «Селтик»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android