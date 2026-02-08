Горецка интересен четырём топ-клубам, сам игрок хочет перейти в АПЛ — Transfer News Live

Полузащитник Леон Горецка летом получит статус свободного агента в связи с истечением контракта с «Баварией». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Mirror в социальной сети Х, Горецка интересен четырём европейским топ-клубам.

В услугах немецкого футболиста заинтересованы лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Наполи» и «Ювентус». Отмечается, что сам 31-летний Горецка хочет поиграть в Англии, поэтому «Арсенал» может оказаться фаворитом в борьбе за подписание игрока. Стоит отметить, что на протяжении карьеры Леон Горецка ещё не представлял клубы за пределами родной Германии. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 15 млн.