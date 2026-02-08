Российский защитник Сорокин объяснил, почему решил перейти в китайский «Чэнду Жунчэн»

Российский защитник Егор Сорокин высказался о своём переходе в «Чэнду Жунчэн» из китайской Суперлиги. В январе футболист покинул казахстанский «Кайрат» в статусе свободного агента.

«Было много разговоров и вариантов. Сейчас они уже не имеют значения, так как уважаю свой новый клуб и принял правильное решение перейти в «Чэнду», чтобы начать новую историю в Китае и помогать клубу в достижении целей в предстоящих матчах как Лиги чемпионов, так и во внутреннем чемпионате.

Клуб показал свою заинтересованность, что я нужен команде. Плюс амбиции команды, хороший город, условия для комфортного пребывания, азиатская Лига чемпионов. Именно поэтому и выбрал «Чэнду», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.