Тренер «Кайсериспора» выразил надежду на дебют Чалова в ближайшем матче

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович высказался о возможном дебюте российского нападающего Фёдора Чалова в матче с «Коджаэлиспором» в рамках 21-го тура турецкой Суперлиги. Встреча команд состоится 9 февраля в 17:00 мск.

«Надеюсь, Чалов будет готов выйти на поле в понедельник», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чалов перешёл в турецкий клуб из греческого ПАОКа. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Чалова составляет € 5,5 млн.