Тренер «Кайсериспора» выразил надежду на дебют Чалова в ближайшем матче

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович высказался о возможном дебюте российского нападающего Фёдора Чалова в матче с «Коджаэлиспором» в рамках 21-го тура турецкой Суперлиги. Встреча команд состоится 9 февраля в 17:00 мск.

Турция — Суперлига . 21-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Кайсериспор
Кайсери
Не начался
Коджаэлиспор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, Чалов будет готов выйти на поле в понедельник», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чалов перешёл в турецкий клуб из греческого ПАОКа. В текущем сезоне Фёдор принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Чалова составляет € 5,5 млн.

