Главная Футбол Новости

Локомотив – Елимай, результат матча 8 февраля 2026, счёт 2:0, товарищеский матч

«Локомотив» победил «Елимай» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и казахстанский «Елимай». Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты «Локомотива».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 февраля 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Елимай
Семей, Казахстан
1:0 Морозов – 35'     2:0 Воробьёв – 45'    

Первый мяч в матче забил защитник «Локомотива» Евгений Морозов на 31-й минуте. На 45-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество железнодорожников. Во втором тайме команды не отметились результативными действиями.

Игра с «Елимаем» вторая для «Локомотива» за сегодняшний день. Ранее железнодорожники встречались с ереванским «Урарту». Московский клуб одержал победу со счётом 3:2. Голами отметились Никита Салтыков (дубль) и Даниил Чевардин.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

