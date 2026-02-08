Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Кристиан Ромеро установил антирекорд по количеству удалений среди игроков АПЛ

Кристиан Ромеро установил антирекорд по количеству удалений среди игроков АПЛ
Защитник и капитан «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро получил красную карточку в матче 25-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2). Тем самым аргентинец установил антирекорд по количеству удалений среди игроков чемпионата Англии с 2021 года. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мбемо – 38'     2:0 Фернандеш – 81'    
Удаления: нет / Ромеро – 29'

Кристиан Ромеро перешёл в лондонский клуб в 2021 году. С тех пор защитник получил шесть красных карточек во всех турнирах за клуб. Это больше, чем у любого другого игрока команды АПЛ за этот период.

Отметим, для аргентинца это стало вторым удалением за розыгрыш чемпионата Англии. Защитник пропустит из-за дисквалификации четыре встречи.

На данный момент «Тоттенхэм» с 29 очками находится на 14-й строчке турнирной таблицы АПЛ. В 26-м туре «шпоры» сыграют с «Ньюкасл Юнайтед» во вторник, 10 февраля.

