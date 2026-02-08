Экс-защитник «Кайрата» Сорокин рассказал, как попрощался с командой

Российский защитник Егор Сорокин, ранее выступавший за казахстанский «Кайрат», рассказал, как попрощался с командой.

«Решение об уходе из «Кайрата» принял ещё в ноябре. Прощание произошло на мажорной ноте после исторического для клуба выступления в Лиге чемпионов. Поблагодарил команду, тренеров, руководство и болельщиков. Отметил, что был счастлив носить футболку «Кайрата», эти полтора года останутся в моём сердце навсегда. Был проделан большой путь как для каждого футболиста в команде, так и для клуба в целом с написанием новой истории», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В январе Сорокин покинул казахстанский «Кайрат» в статусе свободного агента.