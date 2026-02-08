Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Кайрата» Сорокин рассказал, как попрощался с командой

Экс-защитник «Кайрата» Сорокин рассказал, как попрощался с командой
Комментарии

Российский защитник Егор Сорокин, ранее выступавший за казахстанский «Кайрат», рассказал, как попрощался с командой.

«Решение об уходе из «Кайрата» принял ещё в ноябре. Прощание произошло на мажорной ноте после исторического для клуба выступления в Лиге чемпионов. Поблагодарил команду, тренеров, руководство и болельщиков. Отметил, что был счастлив носить футболку «Кайрата», эти полтора года останутся в моём сердце навсегда. Был проделан большой путь как для каждого футболиста в команде, так и для клуба в целом с написанием новой истории», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В январе Сорокин покинул казахстанский «Кайрат» в статусе свободного агента.

Материалы по теме
Российский защитник Сорокин объяснил, почему решил перейти в китайский «Чэнду Жунчэн»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android