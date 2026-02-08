Нападающий «Арсенала» Дьёкереш: Артета хочет добиться от каждого максимальной отдачи

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш дал комментарий на тему победы своей команды в матче 25-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (3:0). Футболист в этой игре оформил дубль.

«Когда мы шли в отбор, вокруг мяча было много свободного пространства. Мы вели со счётом 1:0, а они пытались отыграться. Естественно, со временем ты лучше понимаешь всех [в команде], систему игры и всё, что происходит вокруг. Ты много работаешь и стараешься выполнять свою роль на поле, помогать команде забивать голы, будучи нападающим.

Артета всегда хочет добиться от каждого игрока максимальной отдачи. В стратегии на матч у каждого есть своя роль, поэтому мы должны придерживаться этого и делать, что от нас требуется. Когда игры проходят через день, это довольно легко, как мне кажется. У тебя есть немного времени, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей встрече. Легко не думать ни о чём другом», — приводит слова Дьёкереша BBC.