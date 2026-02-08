Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Роберт Левандовски вошёл в топ-15 лучших бомбардиров в истории «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отличился во встрече 23-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0). Благодаря этому голу польский форвард вошёл в топ-15 лучших бомбардиров в истории сине-гранатовых.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Левандовски – 29'     2:0 Ямаль – 61'     3:0 Берналь – 83'    

За 175 матчей Левандовски забил 114 голов за «Барселону» во всех турнирах. На одну строчку его опережает Христо Стоичков, отличившийся за каталонцев 117 раз в 255 играх. Лучшим бомбардиров в истории клуба является Лионель Месси. Легенда сине-гранатовых забил 672 гола за 778 матчей.

Польский нападающий перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2022 году. С того момента форвард в составе каталонской команды дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды выиграл Суперкубок Испании и один раз Кубок страны.

