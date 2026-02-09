Скидки
Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 9-15 февраля

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 9-15 февраля
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 9 по 15 февраля.

  • 10 февраля, вторник, 16:00 — футбол: товарищеский матч, «Спартак» Москва — «Астана».
  • 10 февраля, вторник, 21:00 — баскетбол: Еврокубок, «Шлёнск» — «Цедевита-Олимпия».
  • 11 февраля, среда, 19:00 — баскетбол: Еврокубок, У-БТ — «Арис».
  • 12 февраля, четверг, 22:30 — баскетбол: Евролига, «Барселона» — «Париж».
  • 13 февраля, пятница, 18:25 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттифак».
  • 13 февраля, пятница, 22:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Боруссия» Дортмунд — «Майнц».
  • 14 февраля, суббота, 15:00 — футбол: Вторая Бундеслига (Германия), «Герта» — «Ганновер-96».
  • 14 февраля, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Гамбург» — «Унион».
  • 14 февраля, суббота, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Фатех» — «Аль-Наср».
  • 15 февраля, воскресенье, 15:30 — футбол: Вторая Бундеслига (Германия), «Бохум» — «Падерборн».
  • 15 февраля, воскресенье, 19:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Смотрите трансляции здесь:
Новости. Футбол
