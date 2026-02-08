«Выкладываемся на все 100, чтобы быть в лучшей форме к старту сезона». Дивеев — о сборах
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, как проходит зимний тренировочный сбор команды.
«Все привет! Продолжаем ежедневные тренировки. Совсем скоро играем с самаркандским «Динамо» и закроем второй сбор финальным матчем турнира с ЦСКА. Выкладываемся на все 100, чтобы быть в лучшей форме к старту сезона», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.
«Зенит» проводит второй тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ), где команда принимает участие в турнире Winline Зимний Кубок РПЛ. После двух матчей соревнования «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. В рамках Кубка «Зенит» встретится с ЦСКА во вторник, 10 февраля.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
