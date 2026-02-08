Скидки
«Выкладываемся на все 100, чтобы быть в лучшей форме к старту сезона». Дивеев — о сборах

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, как проходит зимний тренировочный сбор команды.

«Все привет! Продолжаем ежедневные тренировки. Совсем скоро играем с самаркандским «Динамо» и закроем второй сбор финальным матчем турнира с ЦСКА. Выкладываемся на все 100, чтобы быть в лучшей форме к старту сезона», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

«Зенит» проводит второй тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ), где команда принимает участие в турнире Winline Зимний Кубок РПЛ. После двух матчей соревнования «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. В рамках Кубка «Зенит» встретится с ЦСКА во вторник, 10 февраля.

