«Выкладываемся на все 100, чтобы быть в лучшей форме к старту сезона». Дивеев — о сборах

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, как проходит зимний тренировочный сбор команды.

«Все привет! Продолжаем ежедневные тренировки. Совсем скоро играем с самаркандским «Динамо» и закроем второй сбор финальным матчем турнира с ЦСКА. Выкладываемся на все 100, чтобы быть в лучшей форме к старту сезона», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

«Зенит» проводит второй тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ), где команда принимает участие в турнире Winline Зимний Кубок РПЛ. После двух матчей соревнования «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. В рамках Кубка «Зенит» встретится с ЦСКА во вторник, 10 февраля.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир 10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва