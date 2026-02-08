Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Marca раскрыла, кто из игроков «Реала» лучше всего справился с тестом на выносливость

Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер лучше других сокомандников справился с испытанием на выносливость от тренера по физической подготовке «сливочных» Антонио Пинтуса. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, турецкий хавбек продемонстрировал лучшие показатели на физических тестах, которые включали тренировки с метаболическими масками.

Итальянский специалист Антонио Пинтус вернулся на свою должность после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала». Наставник известен своим подходом с повышением тренировочной нагрузки посреди сезона.

В нынешнем сезоне Гюлер выходил на поле за мадридский клуб в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал 12 результативных передач.

