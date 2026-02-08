«Справедливый итог для обеих команд». Тренер «Астон Виллы» Эмери — о ничьей с «Борнмутом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о ничьей в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:1).

«Думаю, это справедливый итог для обеих команд. Мы заслужили набранное очко. Конечно, если судить по второму тайму, то соперник был ближе к победе, но в целом матч был равным для обеих команд.

Мы знаем, что Премьер-лига — очень сложный чемпионат, и нам порой нужно проявлять стойкость, именно это мы и делаем, пытаясь сохранить внутреннее равновесие. Думаю, сейчас именно это и может нам помочь.

«Борнмут» создал несколько моментов, но мы хорошо оборонялись, вратарь нас спасал — Эмилиано Мартинес провёл невероятный матч. Мы заслуживали победу, исходя из того, как мы играли в первом тайме, потому что мы создавали моменты, воплощая перспективные наработки в атаке.

Но во втором тайме игра полностью изменилась, и оппонент стал играть активнее. Они доминировали больше, они создавали больше моментов, чем мы. Мы создали только один момент, который возник у Мэтти Кэша. Это был совершенно очевидный шанс, но мы действительно не боролись так, как в первом тайме, хотя, конечно, в обороне мы играли фантастически», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.