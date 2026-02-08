Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Справедливый итог для обеих команд». Тренер «Астон Виллы» Эмери — о ничьей с «Борнмутом»

«Справедливый итог для обеих команд». Тренер «Астон Виллы» Эмери — о ничьей с «Борнмутом»
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о ничьей в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Роджерс – 22'     1:1 Райан – 55'    

«Думаю, это справедливый итог для обеих команд. Мы заслужили набранное очко. Конечно, если судить по второму тайму, то соперник был ближе к победе, но в целом матч был равным для обеих команд.

Мы знаем, что Премьер-лига — очень сложный чемпионат, и нам порой нужно проявлять стойкость, именно это мы и делаем, пытаясь сохранить внутреннее равновесие. Думаю, сейчас именно это и может нам помочь.

«Борнмут» создал несколько моментов, но мы хорошо оборонялись, вратарь нас спасал — Эмилиано Мартинес провёл невероятный матч. Мы заслуживали победу, исходя из того, как мы играли в первом тайме, потому что мы создавали моменты, воплощая перспективные наработки в атаке.

Но во втором тайме игра полностью изменилась, и оппонент стал играть активнее. Они доминировали больше, они создавали больше моментов, чем мы. Мы создали только один момент, который возник у Мэтти Кэша. Это был совершенно очевидный шанс, но мы действительно не боролись так, как в первом тайме, хотя, конечно, в обороне мы играли фантастически», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Астон Вилла» не смогла обыграть «Борнмут» в матче 25-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android