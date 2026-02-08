Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Ювентус» определил кандидатов на усиление позиции нападающего этим летом — Tuttosport

Комментарии

Туринский «Ювентус» определил главных кандидатов на усиление позиции центрального нападающего этим летом. Итальянский клуб рассматривает форварда «Галатасарая» Виктора Осимхена, нападающего «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета, а также Рандаля Коло Муани из «ПСЖ», который находится в аренде у «Тоттенхэма», сообщает Tuttosport.

«Ювентус» готов потратить на покупку нового нападающего € 20–25 млн, рассматривая его как потенциальную замену Душану Влаховичу.

После 23 матчей итальянской Серии А «Ювентус» набрал 45 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Интер», у которого 55 очков.

