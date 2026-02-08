Экс-нападающего «Ростова» и «Локомотива» Каньенду похоронили в Манчестере

Брат бывшего футболиста Исо Каньенды, выступавшего за «Ростов» и «Локомотив», Кристофер сообщил, что его родственника похоронили в Манчестере.

«Исо скончался от рака печени. Его похоронили 4 февраля 2026 года в Манчестере», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко брат футболиста Кристофер Каньенда.

Каньенда перешёл в «Ростов» в 2003 году. Летом 2005 года нападающий стал футболистом «Локомотива». С лета 2006 года по декабрь 2007 года Каньенда выступал за «Ростов» на правах аренды. В составе донского клуба игрок принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. За железнодорожников Каньенда провёл пять встреч. По окончании карьеры он жил в Англии.