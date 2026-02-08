Скидки
Футбол

Футболиста «Карпат» лишили капитанской повязки за предматчевую установку на русском языке

Футболиста «Карпат» лишили капитанской повязки за предматчевую установку на русском языке
Комментарии

Футболиста львовских «Карпат» Дениса Мирошниченко лишили капитанской повязки за то, что он давал предматчевую установку партнёрам по команде на русском языке.

«В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевшими место перед контрольным матчем со шведским клубом ГАИС, команда выберет нового капитана», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Инцидент произошёл на сборах. Перед матчем «Карпат» со шведским клубом ГАИС (0:1) Денис Мирошниченко, который на тот момент был капитаном команды, обратился к своим партнёрам на русском языке.

По итогам командного голосования новым капитаном «Карпат» был выбран молдавский центральный защитник Владислав Бабогло. Кроме того, команда выбрала вице-капитанами Амбросия Чачуа и Эдсона.

