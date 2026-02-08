Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас, результат матча 8 февраля 2026, счёт 0:1, 25-й тур АПЛ 2025/2026

«Кристал Пэлас» переиграл «Брайтон» в 25-м туре АПЛ благодаря голу Сарра
Комментарии

Завершён матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Кристал Пэлас». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу «стекольщиков». Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Сарр – 61'    

Исмаила Сарр на 61-й минуте забил единственный гол в этой встрече.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 31 очком занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 32 очками находится на 13-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «чайки» 11 февраля на выезде встретятся с «Астон Виллой», «стекольщики» в тот же день примут «Бёрнли».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Стало известно, почему трансфер Матета из «Кристал Пэлас» в «Милан» не состоялся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android