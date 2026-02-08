«Кристал Пэлас» переиграл «Брайтон» в 25-м туре АПЛ благодаря голу Сарра

Завершён матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Кристал Пэлас». После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу «стекольщиков». Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Исмаила Сарр на 61-й минуте забил единственный гол в этой встрече.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 31 очком занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 32 очками находится на 13-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «чайки» 11 февраля на выезде встретятся с «Астон Виллой», «стекольщики» в тот же день примут «Бёрнли».