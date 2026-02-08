Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Рубин — Навбахор, результат матча 8 февраля 2026, счёт 2:0, товарищеский матч 2026

«Рубин» обыграл узбекистанский «Навбахор» в товарищеском матче на зимних сборах
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и узбекистанский «Навбахор». Игра проходила в Белеке (Турция). Встреча закончилась победой российской команды со счётом 2:0. Игра состояла из двух таймов по 60 минут.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
2 : 0
Навбахор
Наманган, Узбекистан
1:0 Мукба – 37'     2:0 Сиве – 101'    

Счёт в матче открыл нападающий казанцев Энри Мукба на 37-й минуте. Во втором тайме на 101-й минуте форвард российской команды Жак-Жюльен Сиве увеличил преимущество «Рубина» в счёте.

В следующей встрече, 14 февраля, казанцы сыграют с казахстанским «Кайратом».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
В «Рубине» глобальные изменения. Артига ломает всё, за что хейтили Рахимова
В «Рубине» глобальные изменения. Артига ломает всё, за что хейтили Рахимова
Комментарии
Все новости

