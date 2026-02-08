«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 25-го тура АПЛ

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Керкез, Конате, Собослаи, Гравенберх, Мак Аллистер, Вирц, Гакпо, Салах, Экитике.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, О'Райли, Гехи, Аит-Нури, Хусанов, Родри, Семеньо, Силва, Мармуш, Холанд.

После 24 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Сандерлендом» (11 февраля), а «Манчестер Сити» — с «Фулхэмом» (11 февраля).