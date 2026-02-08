«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступает Крэйг Поусон. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 24 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Сандерлендом» (11 февраля), а «Манчестер Сити» — дома с «Фулхэмом» (11 февраля).