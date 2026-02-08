Скидки
У футболиста случился приступ эпилепсии во время матча с «Фламенго»

У футболиста случился приступ эпилепсии во время матча с «Фламенго»
Полузащитник бразильского «Сампайо Корреа РЖ» Александр Домингес не смог доиграть матч чемпионата Рио-де-Жанейро с «Фламенго» из-за приступа эпилепсии по ходу встречи. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, через восемь минут после начала матча у игрока начался приступ. Его одноклубники молились прямо на поле во время оказания футболисту медицинской помощи. Игрок пришёл в себя в городской больнице.

При этом «Фламенго» разгромил «Сампайо Корреа РЖ» со счётом 7:1. За красно-чёрных сыграли экс-футболисты клубов Российской Премьер-Лиги Айртон и Хорхе Карраскаль. После шести туров «Фламенго» занимает четвёртое место в группе B чемпионата Рио-де-Жанейро, набрав семь очков.

