Дубль Баумгартнера помог «РБ Лейпциг» переиграть «Кёльн»

Завершён матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Кёльн» и «РБ Лейпциг». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «быков». Встреча состоялась на стадионе «Кёльн». В качестве главного арбитра матча выступил Франк Вилленборг (Оснабрюк).

Кристоф Баумгартнер вывел гостей вперёд на 29-й минуте, Ян Тильман сравнял счёт на 51-й минуте, а на 56-й минуте Баумгартнер оформил дубль.

После этой игры «Кёльн» с 23 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «РБ Лейпциг» с 39 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Кёльн» 14 февраля на выезде встретится со «Штутгартом», «РБ Лейпциг» 15 февраля примет «Вольфсбург».