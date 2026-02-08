Дубль Баумгартнера помог «РБ Лейпциг» переиграть «Кёльн»
Завершён матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Кёльн» и «РБ Лейпциг». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу «быков». Встреча состоялась на стадионе «Кёльн». В качестве главного арбитра матча выступил Франк Вилленборг (Оснабрюк).
Германия — Бундеслига . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Баумгартнер – 29' 1:1 Тильман – 51' 1:2 Баумгартнер – 56'
Кристоф Баумгартнер вывел гостей вперёд на 29-й минуте, Ян Тильман сравнял счёт на 51-й минуте, а на 56-й минуте Баумгартнер оформил дубль.
После этой игры «Кёльн» с 23 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «РБ Лейпциг» с 39 очками располагается на четвёртой строчке.
В следующем туре «Кёльн» 14 февраля на выезде встретится со «Штутгартом», «РБ Лейпциг» 15 февраля примет «Вольфсбург».
