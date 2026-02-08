Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невилл: оборона «Сити» сейчас не на том уровне, что раньше. Думаю, «Ливерпуль» победит

Невилл: оборона «Сити» сейчас не на том уровне, что раньше. Думаю, «Ливерпуль» победит
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался перед матчем 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити».

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

«Оборона «Сити» сейчас не на том уровне, что раньше. Каждый раз, когда видишь пару игроков в этой четвёрке защитников, не хочу снова называть имена, хотя уже делал это раньше, возникает ощущение, что есть шанс, другие команды это чувствуют, они воодушевляются.

Когда смотришь на «Арсенал» и видишь Магальяйнса, Салиба, Тимбера, Калафьори, понимаешь, что у тебя будут большие проблемы. А вот с «Сити», как мне кажется, команды сейчас этого не ощущают. Соперники чувствуют, что могут обыграть их. Думаю, «Ливерпуль» победит сегодня», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 24 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке.

Материалы по теме
«У них нет инстинкта убийцы». Невилл — о шансах «Манчестер Сити» на чемпионство в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android