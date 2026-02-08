Невилл: оборона «Сити» сейчас не на том уровне, что раньше. Думаю, «Ливерпуль» победит

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался перед матчем 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити».

«Оборона «Сити» сейчас не на том уровне, что раньше. Каждый раз, когда видишь пару игроков в этой четвёрке защитников, не хочу снова называть имена, хотя уже делал это раньше, возникает ощущение, что есть шанс, другие команды это чувствуют, они воодушевляются.

Когда смотришь на «Арсенал» и видишь Магальяйнса, Салиба, Тимбера, Калафьори, понимаешь, что у тебя будут большие проблемы. А вот с «Сити», как мне кажется, команды сейчас этого не ощущают. Соперники чувствуют, что могут обыграть их. Думаю, «Ливерпуль» победит сегодня», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 24 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке.