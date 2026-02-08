«Монако» не смог победить «Ниццу» в матче Лиги 1, Головин был заменён на 65-й минуте

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Монако». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Команды не отметились забитыми мячами в этой встрече. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут.

После 21 матча чемпионата Франции «Монако» набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Ницца» заработала 23 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Монако» в домашнем матче сыграет с «Нантом» 13 февраля, а «Ницца» на выезде встретится с «Лионом» 16 февраля.