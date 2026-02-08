Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ницца — Монако, результат матча 8 февраля 2026, счёт 0:0, 21-й тур Лиги 1 2025-2026

«Монако» не смог победить «Ниццу» в матче Лиги 1, Головин был заменён на 65-й минуте
Комментарии

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Монако». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 0
Монако
Монако

Команды не отметились забитыми мячами в этой встрече. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут.

После 21 матча чемпионата Франции «Монако» набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Ницца» заработала 23 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Монако» в домашнем матче сыграет с «Нантом» 13 февраля, а «Ницца» на выезде встретится с «Лионом» 16 февраля.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
«Монако» объявил о переходе 19-летнего нападающего Иленикены в «Аль-Иттихад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android