Арсен Адамов высказался о своей новой роли в тактических построениях «Зенита»

Арсен Адамов высказался о своей новой роли в тактических построениях «Зенита»
Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о своей новой роли на футбольном поле, а также дал оценку готовности команды ко второй части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Мы получили определённую нагрузку и можно сказать, на 50% уже готовы. Понятное дело, ещё не полностью, нужно игровой ритм поймать. Думаю, на третьем сборе уже будем готовы к чемпионату на 100%.

— Если смотреть по матчам и по некоторым тренировкам, чаще тренерский штаб использует вас поближе к атаке. Насколько вам эта позиция привычнее, насколько комфортно?
— Непривычно, я никогда там не играл, но никаких проблем нет.

— А интересно играть поближе к атаке?
— Скорее да, чем нет, но я привык играть сзади и подключаться, а сейчас наоборот — ты должен в атаке играть и потом помогать в обороне, — приводит слова Адамова официальный сайт клуба.

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

