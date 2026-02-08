Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета высказался перед матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Микель Артета высказался перед матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, собирается ли он следить за матчем «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Игра пройдёт сегодня, 8 февраля, в 19:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

«Буду ли я смотреть матч «Ливерпуля» — «Манчестер Сити»? Да, сегодня вечером у меня будет прекрасный ужин. Завтра я начну готовиться к матчу с «Брентфордом», потому что это будет действительно сложная игра, но до этого, конечно же, я буду смотреть очень важный матч», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После 24 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке. «Пушкари» сыграли 25 матчей и возглавляют турнирную таблицу, в их активе 56 очков.

Материалы по теме
«Клопп сказал: не пойдёшь к Гвардиоле — пойду я». Как экс-тренер «Ливерпуля» меняет «Сити»
«Клопп сказал: не пойдёшь к Гвардиоле — пойду я». Как экс-тренер «Ливерпуля» меняет «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android