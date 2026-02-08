Микель Артета высказался перед матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, собирается ли он следить за матчем «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Игра пройдёт сегодня, 8 февраля, в 19:30 мск.

«Буду ли я смотреть матч «Ливерпуля» — «Манчестер Сити»? Да, сегодня вечером у меня будет прекрасный ужин. Завтра я начну готовиться к матчу с «Брентфордом», потому что это будет действительно сложная игра, но до этого, конечно же, я буду смотреть очень важный матч», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После 24 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке. «Пушкари» сыграли 25 матчей и возглавляют турнирную таблицу, в их активе 56 очков.