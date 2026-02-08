Скидки
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:45 Мск
Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (3:0) ответил на вопрос, имеет ли значение преимущество в девять очков над «Манчестер Сити» в чемпионской гонке АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Субименди – 42'     2:0 Дьёкереш – 66'     3:0 Дьёкереш – 90+3'    

«Что значит девятиочковое преимущество? Ничего, нам нужно выиграть ещё много матчей, чтобы достичь желаемого. Поэтому я не сосредотачиваюсь на этом, это что-то другое. Мы выполнили свою работу, сделали всё, что нужно, анализирую ситуацию, стараюсь улучшить её и готовлюсь к матчу с «Брентфордом», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После 24 туров английской Премьер-лиги «горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке. «Пушкари» сыграли 25 матчей и возглавляют турнирную таблицу, в их активе 56 очков.

В следующем туре «канониры» 12 февраля на выезде встретятся с «Брентфордом».

