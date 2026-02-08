Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини заявил, что готов вернуть в команду Франческо Тотти

Главный тренер столичной «Ромы» Джан Пьеро Гасперини перед матчем с «Кальяри» в рамках 24-го тура Серии А ответил на вопрос о нехватке нападающих в команде и сказал, что готов был бы выпустить на поле экс-игрока римлян Франческо Тотти.

– Брайан Сарагоса, какой подход вы выбрали, как он себя чувствует? И хотели бы вы, чтобы в команду вернулся Тотти?

– Тотти? Я позволю ему сразу играть, проблем нет, если Франческо будет тренироваться, мы уменьшим его возраст на 15-20 лет. Знакомимся с Сарагосой, он несколько раз тренировался с нами, регулярно играл за «Сельту» и находится в хорошей форме. Теперь ему нужно адаптироваться, он будет доступен завтра. Я ещё не решил, будет ли Франческо выходить в стартовом составе, но цель состоит в том, чтобы быстро интегрировать игроков, – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Ранее в прессе появилась информация, что Франческо Тотти может вернуться в команду в качестве технического директора клуба. Форвард является лучшим бомбардиром в истории «Ромы», он забил 307 голов в 785 матчах. Итальянец завершил карьеру в 2017 году.

Во встрече с «Кальяри» не смогут принять участия сразу четыре нападающих римской команды: Стефан Эль-Шаарави, Эван Фергюсон, Робиниу Ваш и Артём Довбик.