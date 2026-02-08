Скидки
22:45 Мск
Футбол

Игрок «Спартака» Литвинов: Карседо постоянно пытается участвовать в каждом моменте

Комментарии

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Хуана Карседо.

— Есть что‑то, что удивляет в тренировках Карседо?
— Точно ничего нового нет. У всех разный подход. В общем и целом, всё направлено примерно на одно и то же.

— Было упражнение, где в вас кидали мяч.
— Это нацелено на то, чтобы не боялись ударов, машинально не отворачивались от мяча, держим руки перед собой, чтобы не ставили пенальти.

— Карседо показывает, как располагаться на фланге. Как будто это мелочи, базовые знания.
— Мелочей в футболе не бывает, мы это делаем. Учитывая, что была игра, может, не сильная нагрузочная тренировка, но всё отрабатываем.

— Как будто тренер по сравнению с прошлым годом больше всё делает сам.
— Да, он постоянно пытается участвовать в каждом моменте, проговаривает, что надо сделать. Есть и помощники, они точно лучше нас знают, что нужно делать.

— В чём главный контраст со Станковичем?
— Все мы разные люди, есть разные моменты. Открытий точно нет, мы уже работали с испанцами. Можно провести параллель с Абаскалем, где‑то был удивлён, что он настолько вовлечён, — передаёт слова Литвинова «Матч ТВ».

Материалы по теме
