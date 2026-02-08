«МЮ» готов заплатить за трансфер защитника «Реала» € 40 млн — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао, сообщает TEAMtalk.

Клуб из Манчестера готов предложить за игрока «сливочных» € 40 млн.

Руководство английской команды планирует потратить € 250 млн на новых игроков, если клуб выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне, а укрепление линии защиты является для «Манчестер Юнайтед» первоочередной задачей.

Футболист продолжает своё восстановление поле травмы. Действующее трудовое соглашение Милитао с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 30 млн.