Андерсон Талиска продлил контракт с «Фенербахче»

Бразильский полузащитник Андерсон Талиска продлил соглашение с «Фенербахче». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Срок действия трудового договора футболиста с турецкой командой рассчитан до лета 2028 года.

Талиска является воспитанником клубов «Васко да Гама» и «Баия». На протяжении карьеры футболист также выступал за «Бенфику», «Бешикташ», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Аль-Наср». В составе «Бенфики» полузащитник по два раза становился чемпионом Португалии и брал Кубок лиги, а также выигрывал национальный Суперкубок. С «Бешикташем» он становился чемпионом Турции, а в составе своей нынешней команды он выигрывал Суперкубок страны.