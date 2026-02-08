«Атлетик» в большинстве победил «Леванте» в матче Ла Лиги с шестью голами

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Леванте». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис. Победу в матче со счётом 4:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Атлетика» Горка Гурусета на 29-й минуте, а через пять минут форвард удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. На 81-й минуте защитник гостей Унай Эльхесабаль отыграл один гол, но через пять минут Нико Серрано восстановил разницу в счёте в два мяча. На 90+4-й минуте полузащитник «Леванте» Хон Андер Оласагасти забил второй мяч в ворота хозяев, а на 90+9-й минуте футболист «Атлетика» Роберт Наварро установил окончательный счёт в матче — 4:2. «Атлетик» из Бильбао играл в большинстве с 17-й минуты встречи: прямую красную карточку получил защитник «Леванте» Алан Маттурро.

После 23 матчей чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Леванте» заработал 18 очков после 22 игр и располагается на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре «Леванте» в домашнем матче сыграет с «Валенсией» 15 февраля, а «Атлетик» в этот же день на выезде встретится с «Овьедо».