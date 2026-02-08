«Ювентус» — «Лацио»: стартовые составы команд на матч 24-го тура Серии А

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Кабаль Мурильо, Камбьязо, Бремер, Локателли, Тюрам-Юльен, Маккенни, Копмейнерс, Дэвид, Йылдыз.

«Лацио»: Проведель, Хила, Тавареш, Марушич, Нильсен, Тейлор, Катальди, Башич, Исаксен, Мальдини, Родригес.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 45 очков в 23 играх. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 10 очков. «Лацио» располагается на восьмой строчке в чемпионате. У римлян 32 набранных очка.