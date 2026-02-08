Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Марселем»

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Маюлу, Баркола, Дуэ, Дембеле.

«Марсель»: Де Ланге, Балерди, Медина, Эмерсон, Хёйбьерг, Тимбер, Нванери, Гринвуд, Павар, Веа, Гуири.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В финале Суперкубка Франции в основное время «ПСЖ» и «Марсель» сыграли со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:1. Также клубы встречались в матче 5-го тура Лиги 1. В той игре «Марсель» одержал победу со счётом 1:0.

После 20 матчей французского чемпионата «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице с 48 очками. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.