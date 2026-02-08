«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Собослаи вывел мерсисайдцев вперёд на 74-й минуте

В эти минуты идёт матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступает Крэйг Поусон. На данный момент счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 74-й минуте Доминик Собослаи открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд.

После 24 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Сандерлендом» (11 февраля), а «Манчестер Сити» — дома с «Фулхэмом» (11 февраля).