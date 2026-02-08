«Матчи страдают от странных карточек и пенальти». Гасперини — об игре «Наполи» и «Дженоа»

Главный тренер столичной «Ромы» Джан Пьеро Гасперини критически высказался о судействе в матче 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Дженоа» и «Наполи». Неаполитанцы победили со счётом 3:2 благодаря голу с пенальти на 90+5-й минуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса.

– Что вы думаете о комментариях Даниэле Де Росси по поводу пенальти в матче «Дженоа» — «Наполи»?

– Эти инциденты касаются всех, дело не в том, чтобы отдавать предпочтение одному игроку перед другим. Думаю, что нам, тренерам, нужно на мгновение остановиться и задуматься о своём голосе в мире футбола, потому что я согласен с Даниэле. Невозможно, чтобы нам не нравился этот стиль футбола, вероятно, болельщикам он тоже не нравится. Действительно, много путаницы.

Ужасно видеть, как матчи страдают от странных карточек и пенальти, которые остаются незамеченными. Много разговоров, но потом мы видим очевидные симуляции и игроков, которые закрывают лица руками, как только их касаются. Нам, как тренерам, нужно попытаться сделать что-то полезное. Есть команды, которые начинают приглашать странных людей в мир судейства и учить игроков, как оставаться на газоне, если их коснулись, как ждать окончания игры, когда мяч выбит, а затем игроки лежат на поле. Футбол должен быть основан на честной игре, но это отдаляет его от спорта. Попытки выпросить жёлтую карточку, пенальти, предупреждение или красную карточку не похожи ни на один другой вид спорта. Я видел это в регби, что замечательно для духа команды. Футбол отличается тем, что там есть большие интересы и потребность в результатах, но нам нужно изменить эту систему, которая действительно вредит нашему спорту и нам самим. Не знаю почему, но этот спорт сводится к попыткам воровства, – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Ранее главный тренер «Дженоа» Де Росси также раскритиковал решение арбитра.

На данный момент «Рома» располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 43 очка в 23 встречах. «Наполи» занимает третье место. У команды 49 очков в 24 матчах.