Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
Футбол

Бавария — Хоффенхайм, результат матча 8 февраля 2026, счёт 5:1, 21-й тур Бундеслиги 2025/2026

Дубль Кейна и хет-трик Диаса позволили «Баварии» обыграть «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 21-го тура Бундеслиги, в котором играли «Бавария» и «Хоффенхайм». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер (Гамбург).

Германия — Бундеслига . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Кейн – 20'     1:1 Крамарич – 35'     2:1 Кейн – 45'     3:1 Диас – 45+2'     4:1 Диас – 62'     5:1 Диас – 89'    
Удаления: нет / Акпогума – 17'

Гости на 17-й минуте остались в меньшинстве: красную карточку получил Кевин Акпогума. Гарри Кейн на 20-й минуте реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперёд, Андрей Крамарич на 35-й минуте забил ответный мяч «Хоффенхайма». На 45-й минуте Кейн снова забил «с точки», а на 45+2-й минуте у хозяев поля голом отметился Луис Диас. На 62-й минуте Диас забил свой второй гол в этой встрече. На 89-й минуте Диас оформил хет-трик.

После этой игры «Бавария» с 54 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Хоффенхайм» с 42 очками располагается на третьей строчке.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
