«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Силва сравнял счёт на 84-й минуте
В эти минуты идёт матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступает Крэйг Поусон. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74' 1:1 Б. Силва – 84' 1:2 Холанд – 90+3'
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет
На 84-й минуте Бернарду Силва забил ответный мяч. Ранее, на 74-й минуте, Доминик Собослаи открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд.
После 24 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Сандерлендом» (11 февраля), а «Манчестер Сити» — дома с «Фулхэмом» (11 февраля).
