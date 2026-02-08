Скидки
Главная Футбол Новости

Сассуоло — Интер, результат матча 8 февраля 2026, счет 0:5, 24-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» разгромил «Сассуоло» в 24-м туре Серии А. У Димарко хет-трик из ассистов
Завершился первый матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Сассуоло» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 5:0.

Италия — Серия А . 24-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 5
Интер М
Милан
0:1 Биссекк – 11'     0:2 Тюрам – 28'     0:3 Мартинес – 50'     0:4 Аканджи – 53'     0:5 Энрике – 88'    
Удаления: Матич – 54' / нет

Счёт в матче открыл защитник миланцев Янн Биссекк на 11-й минуте. На 28-й минуте нападающий гостей Маркус Тюрам увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме на 50-й минуте форвард чёрно-синих Лаутаро Мартинес сделал счёт разгромным. Через три минуты Мануэль Аканджи забил четвертый мяч «Интера». На 54-й минуте полузащитник хозяев поля Неманья Матич получил красную карточку и покинул поле. На 85-й минуте хавбек Луис Энрике установил окончательный счёт в матче – 0:5.

Отметим, защитник чёрно-синих Федерико Димарко отдал три голевые передачи в этой встрече.

Таким образом, «Интер» набрал 58 очков в 24 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 29 очками очками располагается на 11-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
