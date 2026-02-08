«Интер» разгромил «Сассуоло» в 24-м туре Серии А. У Димарко хет-трик из ассистов

Завершился первый матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Сассуоло» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 5:0.

Счёт в матче открыл защитник миланцев Янн Биссекк на 11-й минуте. На 28-й минуте нападающий гостей Маркус Тюрам увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме на 50-й минуте форвард чёрно-синих Лаутаро Мартинес сделал счёт разгромным. Через три минуты Мануэль Аканджи забил четвертый мяч «Интера». На 54-й минуте полузащитник хозяев поля Неманья Матич получил красную карточку и покинул поле. На 85-й минуте хавбек Луис Энрике установил окончательный счёт в матче – 0:5.

Отметим, защитник чёрно-синих Федерико Димарко отдал три голевые передачи в этой встрече.

Таким образом, «Интер» набрал 58 очков в 24 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 29 очками очками располагается на 11-й строчке.