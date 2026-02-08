Экс-вратарь сборной Англии высказался о голе Собослаи в матче «Ливерпуля» с «Ман Сити»

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон высказался о голе полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча проходит в эти минуты, «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 2:1.
«Доннарумма не двигался. Мяч закручивается, изгибается с невероятной скоростью и силой, какой потрясающий штрафной удар от Собослаи! Этот гол уже претендует на звание лучшего гола сезона. Вы никогда не устанете смотреть на это», — приводит слова Робинсона BBC.
После 25 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 50 очков и располагаются на второй строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Сандерлендом» (11 февраля), а «Манчестер Сити» — дома с «Фулхэмом» (11 февраля).
