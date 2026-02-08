Результаты матчей 25-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 8 февраля, завершился 25-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 25-го тура АПЛ:
6 февраля, пятница:
«Лидс Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 3:1.
7 февраля, суббота:
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:0;
«Вулверхэмптон» — «Челси» — 1:3;
«Фулхэм» — «Эвертон» — 1:2;
«Борнмут» — «Астон Вилла» — 1:1;
«Арсенал» — «Сандерленд» — 3:0;
«Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:2;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд» — 2:3.
8 февраля, воскресенье:
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» — 0:1;
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1:2.
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 56 очков за 25 матчей.