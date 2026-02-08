«Манчестер Сити» одолел «Ливерпуль», вырвав победу в концовке матча АПЛ

Окончен матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон.

На 74-й минуте Доминик Собослаи открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд. На 84-й минуте Бернарду Силва забил ответный мяч. Эрлинг Холанд реализовал пенальти на 90+3-й минуте и обеспечил гостям победу. Собослаи получил красную карточку на 90+13-й минуте.

После этой игры мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 50 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Сандерлендом» (11 февраля), а «Манчестер Сити» — дома с «Фулхэмом» (11 февраля).