Уракан — Сан-Лоренсо. Прямая трансляция
01:15 Мск
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Манчестер Сити, результат матча 8 февраля 2026, счёт 1:2, 25-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» одолел «Ливерпуль», вырвав победу в концовке матча АПЛ
Комментарии

Окончен матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

На 74-й минуте Доминик Собослаи открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд. На 84-й минуте Бернарду Силва забил ответный мяч. Эрлинг Холанд реализовал пенальти на 90+3-й минуте и обеспечил гостям победу. Собослаи получил красную карточку на 90+13-й минуте.

После этой игры мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 50 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Сандерлендом» (11 февраля), а «Манчестер Сити» — дома с «Фулхэмом» (11 февраля).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

