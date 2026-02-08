Видео: гол Собослаи со штрафного удара в ворота «Манчестер Сити»

Завершён матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» переиграл «Ливерпуль» со счётом 2:1. Первый гол в этой игре забил венгерский полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи, поразив ворота «горожан» в результате исполнения штрафного удара. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным эпизодом встречи.

Права на видео принадлежат Premier League.

После этой игры мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 50 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Сандерлендом» (11 февраля), а «Манчестер Сити» — дома с лондонским «Фулхэмом» (11 февраля).