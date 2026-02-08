«Судья — зануда. Просто оставь гол в покое». Невилл — об отменённом голе «Ман Сити»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об отменённом голе нападающего «Манчестер Сити» Райана Шерки в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1).

«Я просто не понимаю. Он сфолил на нём. Вот это и есть фол. Это так несправедливо. Я понимаю, что есть правила, но есть и привкус игры. Ни один судья не должен отменять этот гол, но он будет отменён. Вот уж действительно судья — зануда. Просто оставь гол в покое. Только что испортил один из величайших моментов сезона», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Арбитр отменил гол Шерки, забитый на 90+10-й минуте с центра поля из-за фола Доминика Собослаи.

После 25 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 50 очков и располагаются на второй строчке.