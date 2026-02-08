Скидки
Главная Футбол Новости

Валенсия — Реал Мадрид: стартовые составы команд на матч 23-го тура Ла Лиги 2025/2026, 8 февраля 2026

«Валенсия» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 23-го тура Ла Лиги
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Валенсия» и мадридский «Реал». Команды сыграют на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслужит Хорхе Буэно Матео. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Стартовые составы команд.

«Валенсия»: Димитриевски, Джёмерт, Копете, Гайя, Нуньес, Угринич, Пепелу, Бельтран, Риоха, Данжума, Дуро.

«Реал»: Куртуа, Хёйсен, Тчуамени, Асенсио, Каррерас, Хименес, Вальверде, Камавинга, Гюлер, Мбаппе, Гарсия.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 23 очка и располагается на 16-й строчке.

В предыдущем туре мадридский «Реал» в домашнем матче одержал победу над «Райо Вальекано» со счётом 2:1, а «Валенсия» на выезде уступила «Бетису» (1:2).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
