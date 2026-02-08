Арбитр отменил гол Шерки с центра поля из-за фола Собослаи в игре «Ливерпуля» с «Ман Сити»

В компенсированное время матча чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (1:2) нападающий «горожан» Райан Шерки забил третий мяч своей команды ударом с противоположной половины поля, однако после помощи VAR главный арбитр встречи Крэйг Поусон взятие ворот отменил.

В одном из эпизодов в концовке встречи вратарь мерсисайдцев Алисон Бекер побежал в атаку, оставив ворота пустыми. Футболисты «Манчестер Сити» смогли нейтрализовать угрозу в своей штрафной площади, после чего Шерки точно пробил по воротам «красных». В погоню за мячом устремились нападающий гостей Эрлинг Холанд и хавбек хозяев поля Доминик Собослаи. Из-за фола Собослаи на Холанде гол был отменён, а игрок «красных» удалён с поля.

Фото: Кадр трансляции

После этой игры мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 50 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Сандерлендом» (11 февраля), а «Манчестер Сити» — дома с лондонским «Фулхэмом» (11 февраля).