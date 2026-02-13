«Боруссия» Д — «Майнц»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между дортмундской «Боруссией» и «Майнцем». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В минувшем туре «шмели» обыграли «Майнц» со счётом 2:1. «Майнц» победил «Аугсбург» (2:0). В следующем туре команда Нико Ковача встретится с клубом «РБ Лейпциг». Игра состоится 21 февраля. «Майнц» в 23-м туре встретится с «Гамбургом». Этот матч состоится 20 февраля.

