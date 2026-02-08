Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после матча 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Ливерпулем» (2:1).

«Это была блестящая реклама Премьер-лиги. Первый тайм был действительно хорош, а во втором мы немного потеряли темп. На «Энфилде» такое бывает. После этого мы стали играть более прямолинейно, а потом потеряли мяч и стали очень пассивными.

Какой удар от Собослаи! А после этого благодаря нашему капитану Бернарду Силве мы вернулись в игру.

Был боевой дух, в целом первый тайм был действительно хорош, а во втором немного устали. Мармуш и Холанд были пассивны, поэтому нам пришлось тяжело.

Концовка матча? Ну, судья, засчитывай гол и иди домой!» — приводит слова Гвардиолы ВВС.

После 25 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы набрали 39 очков и занимают шестое место. «Горожане» заработали 50 очков и располагаются на второй строчке.