«ПСЖ» — «Марсель»: Усман Дембеле открыл счёт в матче на 12-й минуте

В эти минуты идёт матч 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Марсель». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Усман Дембеле на 12-й минуте.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В финале Суперкубка Франции в основное время «ПСЖ» и «Марсель» сыграли со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:1. Также клубы встречались в матче 5-го тура Лиги 1. В той игре «Марсель» одержал победу со счётом 1:0.

После 20 матчей французского чемпионата «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице с 48 очками. «Марсель» располагается на четвёртой строчке, у команды 39 очков.