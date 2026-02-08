«Ювентус» — «Лацио»: Тома Башич покинул поле из-за травмы на 42-й минуте

В эти минуты идёт матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио». Игра проходит на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Гуида. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник римской команды Тома Башич покинул поле на 42-й минуте из-за травмы.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 45 очков в 23 играх. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 13 очков, при этом чёрно-синие сыграли на матч больше. «Лацио» располагается на восьмой строчке в чемпионате. У римлян 32 набранных очка.